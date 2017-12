Clara Dufourmantelle et Luna Légitimus réunies pour une soirée festive et stylée

La créatrice Nathalie Garçon n'était pas peu fière de la soirée organisée au sein de sa boutique de la galerie Vivienne à Paris, le 18 décembre. Celle qui vient des Beaux Arts de Paris et a fait ses armes chez Monsieur Jean Cacharel a réuni une belle brochette d'invités en ce jour, avec en point d'orgue une session musicale et joyeuse menée par Clara Dufourmantelle et son groupe. La jeune femme de 25 ans a fait résonner les mots déchirants qu'elle avait écrits dans Libération en hommage à sa mère, la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle, après sa disparition brutale en juillet dernier : "Je continuerai à danser comme si la Terre allait arrêter de tourner."

Nombreuses sont les amies de Nathalie Garçon à avoir fait honneur à sa ligne de vêtements et parmi celles-ci les comédiennes Zoé Félix, Julie Judd, Emmanuelle Galabru, Alexandra Kazan, Agathe de Laboulaye et Marina Tomé. La photographe Sylvie Lancrenon ainsi que l'architecte Françoise Vidal, veuve de Jean Rochefort, ont fait également le déplacement, tout comme Laurent Olmedo, Julian Diamanti et Christophe Carrière.

On remarquera la présence de Luna Légitimus. La ravissante demoiselle de 20 ans est, comme son patronyme l'indique, la fille du célèbre Inconnu. Elle fait une rare apparition mondaine, évitant manifestement de trop s'exposer, elle que son père a voulu protéger des feux des médias durant l'enfance : "je veux que mes enfants et ma famille vivent normalement", déclarait-il dans VSD.