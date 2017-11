Clara Morgane : Barmaid irrésistible pour lancer son champagne

Clara Morgane vit une fin d'année complètement folle ! Après la sortie d'un livre best of et de son torride calendrier 2018, elle part à la conquête du marché de l'alcool, armée d'un champagne à son nom. À consommer avec modération...

Le "Champagne by Clara Morgane" arrosera les fêtes ! Ses créateurs, Clara Morgane et la société Champagne Charles de Cazanove, l'ont dévoilé ce lundi 27 novembre à Paris, au cours d'une soirée de présentation et de dégustation. L'événement a eu lieu au Montana, situé rue Saint-Benoît dans le 6e arrondissement.

Vêtue d'une robe partiellement transparente et chaussée de sandales noires, Clara Morgane s'est présentée à ses invités et improvisée barmaid. Bouteille rose ornée d'une bande en dentelle en main, l'ex-actrice, chanteuse et mannequin de 36 ans a servi les premières coupes du Champagne by Clara Morgane. Lancement réussi et timing idéal, à l'approche de la semaine de Noël et du Nouvel An.

Ainsi, Clara Morgane met un terme à son année 2017 mémorable. Que nous réserve-t-elle pour la suivante ? Réponse dans les mois à venir...