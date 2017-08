Clara Morgane : Canon en Corse, en bikini dans la chaleur...

En juillet, Hailey Baldwin, Emily Ratajkowski et la Française Ilona Smet se sont disputé le titre de touriste la plus sexy ! Une distinction remise en jeu au mois d'août et à laquelle Clara Morgane peut prétendre. Soutenue par ses milliers de followers, la bombe lance sa campagne et embrase les réseaux sociaux...

Clara Morgane, elle aussi, profite des vacances d'été ! Elles ont commencé à Marseille, sa ville natale, et se poursuivent en Corse, d'où elle publie de jolies photos de son séjour. Sur la dernière en date, la chanteuse et animatrice télé de 36 ans retire son haut de bikini, un top imprimé de palmiers de la marque Rip Curl.

Le visage levé vers le soleil, Clara Morgane offre à ses plus de 316 000 abonnés Instagram son remake du mythique film La Piscine.