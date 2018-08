Clara Morgane : Canon en vacances, entièrement nue ou en bikini

Le mois d'août a commencé et Clara Morgane a bien l'intention d'en profiter ! La bombe régale ses followers Instagram de photos de vacances. Elle y apparaît entièrement nue et en bikini, et réveille chez ses fans un désir ardent de soleil...

"LA GRÈVE ...", écrit Clara Morgane en légende de la photo en noir et blanc, prise par son amie mannequin et danseuse burlesque Clea De Velours. Les deux femmes ont posé leurs valises à Aix-en-Provence, dans le sud de la France et y profitent de journées de détente. À la rentrée, Clara Morgane dévoilera enfin son nouveau calendrier. La jeune femme a récemment sollicité l'aide de ses abonnés pour en choisir la cover. Le sondage est toujours ouvert !

