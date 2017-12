Clara Morgane : Dernière photo très, très hot avant 2018 !

Les fêtes de fin d'année seront pétillantes... et sexy ! Clara Morgane, qui vient de lancer un champagne à son nom, a tenu à faire un petit clin d'oeil à ses fans qui la suivent en nombre sur les réseaux sociaux. Vendredi 29 décembre 2017, la chanteuse et animatrice a posté sur Instagram une dernière photo très sexy avant 2018 : en noir et blanc, elle nous montre la ravissante jeune maman en culotte de dentelle noire et petit haut blanc. La photo est sage mais très suggestive, Clara sait comment se dévoiler avec goût.