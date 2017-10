Clara Morgane dévoilera-t-elle son sulfureux passé à sa fille ? Sa réponse cash

Clara Morgane ne camouflera rien de son sulfureux passé à sa progéniture. Maman d'une fillette bientôt âgée de 2 ans et née de son mariage avec le DJ Jey Didarko, l'animatrice et mannequin s'est confiée cette semaine auprès de Laurent Argelier dans son émission L'interview sans filtre, diffusée sur le site du magazine Télé Loisirs, pour révéler qu'elle avait bel et bien l'intention de parler, un jour, de son parcours dans l'industrie pornographique.

Celle qui a récemment dévoilé un aperçu torride de son calendrier 2018, impossible en effet de révéler "qui on est à son enfant à 15 ans". "On grandit avec ses parents, on les connaît, on sait qui ils sont. Donc elle va grandir avec moi, puis je l'espère assez intelligente, en tout cas je lui donnerai toutes les armes, pour pouvoir comprendre les choses, les analyser et s'en faire sa propre opinion. Je suis sa maman et c'est comme ça", a-t-elle déclaré avec justesse.

Précédemment, Clara Morgane s'était confiée sur le tempérament déjà bien marqué de sa fille, qui a visiblement de qui tenir. "On ne voit de sa personnalité que la liberté qu'elle dégage, donc ça me fait un peu peur parce que je sais que la liberté peut pousser à des extrêmes, dans le sens où on ne peut pas être tenu d'aucune emprise. C'est un mal d'avoir cette soif de liberté absolue. Je crois qu'elle est très très libre aussi, car je la vois déjà très indépendante à 2 ans. Mais en même temps, elle suivra le chemin qu'elle veut, je serais très mal placée pour l'empêcher de quoi que ce soit, je veux qu'elle se réalise, c'est mon premier projet", a-t-elle tendrement confié.