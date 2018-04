Clara Morgane : En vacances au Maroc, la bombe affole la Toile !

Welcome to the fabulous @foliedoucemeribel ! Merci pour votre accueil et votre gentillesse. C'est une journe que je n'oublierai pas de si tt. #Fruitire #RocktheTop #Darewincelebrate and @anderson_aron Merci galement vos partenaires #lekaila #hotel #meribel #champagne @ghmumm #Mumm #helicopter @jetsystems_helicopteres ! #video de @jey_olivier by @pcmprod #clara #claramorgane

A post shared by Clara Morgane (@claramofficiel) on Mar 15, 2018 at 10:08am PDT