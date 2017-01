Clara Morgane méconnaissable dans une étonnante archive !

Invitée dans Salut les Terriens ! sur C8, Clara Morgane a réglé ses comptes avec Énora Malagré, s'est clashée avec Gilles Verdez et a eu droit à une belle surprise de la part de Thierry Ardisson. La jeune femme, venue faire la promotion de son cabaret itinérant, a en effet revu des images d'elle datant d'il y a plus de 15 ans !

Et la Clara Morgane de l'époque avait un accent très chantant ! La femme d'affaires de 35 ans, originaire de Marseille, n'avait en effet pas encore perdu cette belle sonorité. Interviewée par l'homme en noir le 9 juin 2001 sur le plateau de Tout le monde en parle, diffusée à l'époque sur France 2, Clara Morgane, encore peu habituée des interviews télé, répond à la question cash : "Pourquoi vous avez réussi aussi vite ? Parce que vous n'avez pas les sourcils trop maquillés et les seins refaits c'est ça ?"

Émue de revoir cette archive, celle qui sort chaque année un calendrier sexy a dévoilé quel regard elle porte sur la jeune fille qu'elle était : "Quand je me revois à cette époque, honnêtement j'ai l'impression de voir une petite fille qui avait envie de liberté. J'étais avec mon mec Greg Centauro [acteur et réalisateur de films pornographiques, NDLR] qui est décédé depuis. J'avais juste envie de vivre une vie extraordinaire, pas comme les autres, de n'en faire qu'à ma tête."

Expliquant avoir grandi dans une "bulle trop aseptisée pour elle", la belle blonde a assumé son court passé hot : "Je ne me suis ouverte qu'à mon petit ami malgré tout ce qu'on peut penser de moi. Oui j'ai fait cinq ou six films avec mon petit ami mais je ne regrette rien parce que j'ai une vie extraordinaire aujourd'hui. J'ai rencontré mon mari qui travaille dans la musique, j'ai une petite fille d'un an et j'ai une vie d'artiste. (...) Je m'éclate et je n'ai pas spécialement de revanche à prendre." À bon entendeur...