Clara Morgane : Ne lui parlez plus d'Enora Malagré !

Clara Morgane ne veut plus entendre parler d'Enora Malagré !

Invitée dans la Daily Tweet Room afin de répondre en direct aux questions des internautes, celle qui enchante ses fans depuis plusieurs années avec ses calendriers sexy n'a pas échappé à une question sur la chroniqueuse de TPMP (C8) avec laquelle elle est en froid. On lui a en effet demandé si elle serait prête à venir sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna si Enora Malagré était présente.

"Je pense qu'on en a dit assez sur Enora et moi et que ça n'en vaut vrai­ment pas la peine. Surtout elle ! Donc je vais passer la question", a alors répondu Clara Morgane. Cette dernière a toutefois précisé qu'elle adorait Cyril Hanouna, qui l'a "toujours défendue parce qu'il est clairvoyant" et qu'elle acceptera avec plaisir de se rendre dans son émission s'il l'invite.

Pour rappel, la guéguerre entre les jeunes femmes a débuté lors du passage de Clara Morgane dans Salut les terriens ! le 21 janvier dernier. Elle avait notamment qualifié l'animatrice du Van (CSTAR) de "bipolaire" et l'avait accusée d'être "jalouse de toutes les femmes" à cause de son manque de confiance en elle.

Enora Malagré avait alors répliqué dans Le Grand Direct des médias sur Europe 1 deux jours plus tard : "Elle fait une petite obsession sur moi. J'ai fait une vanne [il y a six mois [Énora Malagré avait qualifié le calendrier de Clara Morgane de cul-cul, NDLR] et, depuis, elle est un petit peu en boucle. (...) Je trouve curieux que vous me parliez de ça car, honnêtement, il y a des choses plus graves comme les primaires, Donald Trump. Tout le monde peut dire ce qu'il pense de moi, là, elle parle de bipolarité, je pense que ça la dépasse un peu."