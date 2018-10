Clara Morgane : Nue dans une chambre d'hôtel, elle se dévoile

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Clara Morgane y participe, soutenue par des centaines de milliers de followers. Elle les gâte en publiant sur la Toile de nouvelles photos torrides : on la découvre posant nue dans une chambre d'hôtel...

Clara Morgane compte près de 450 000 abonnés sur Instagram. Elle a partagé de nouveaux clichés cette semaine. Sur deux d'entre eux, elle pose sur un lit d'une chambre d'hôtel, au Brach, situé rue Jean-Richepin dans le 16e arrondissement de Paris.

Nue sous sa couette, la chanteuse et meneuse du Cabaret de Clara adresse un "BONJOUR TOI" coquin aux internautes. Elle cite ensuite l'icône Marilyn Monroe : "Je ne me soucie pas de vivre dans un monde d'hommes si je peux y être une femme."