Clara Morgane : Pose incendiaire dans son minuscule bikini, la bombe est torride

Une fois de plus, en cet été peuplé de starlettes en bikini sur les réseaux sociaux, Clara Morgane a donné le la en se présentant dans une pose très suggestive ce mercredi 16 août 2017.

En effet, la bimbo qui jouait les animatrices sur NRJ12 au côté de Matthieu Delormeau est une grande fan des petites tenues lorsque les beaux jours arrivent. Après avoir posé topless au saut du lit, divisé ses admirateurs en proposant deux clichés très sexy pour la couverture de son nouveau calendrier coquin puis en dévoilant sa plastique de rêve en Corse sur Instagram, Clara Morgane a décidé de revenir à ses basiques en partageant avec ses internautes sa ligne svelte dans son minuscule bikini.

Toujours en Corse, où elle passes des vacances fabuleuses, la sublime blonde de 36 ans s'est montrée plus glamour et sensuelle que jamais en prenant exemple sur Shanna Kress ou même Kylie Jenner avec la célèbre "Bambi pose", telle une biche perdue dans la nature. Cette tendance allie fragilité et animalité, ce qui colle parfaitement à la personnalité de Clara Morgane !