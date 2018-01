Clara Morgane seins nus face au miroir : Sensuel jeu de cache-cache

Clara Morgane s'était montrée très très hot pour la fin de 2017, elle l'est tout autant, voire plus, pour les premiers jours de 2018. Plus souvent dénudé qu'habillé sur sa page Instagram, le mannequin de 37 ans a une fois encore fait grimper la température le mardi 30 janvier. Au programme, deux photos seins nus.

Ces selfies très sensuels, Clara Morgane les a réalisés dans la salle de bain d'un prestigieux palace parisien qu'elle ne manque pas de mentionner en légende. Il s'agit du Majestic, établissement qu'elle affectionne tout particulièrement. Armée d'un smartphone dernier cri, dont elle n'oublie pas non plus de citer la marque, la jeune maman pose topless face au miroir. Grâce à une bande blanche, l'animatrice et chanteuse offre un jeu de cache-cache qui lui permet de ne pas montrer ses tétons. La main dans les cheveux, la silhouette dénudée, elle joue de son charme pour le plus grand plaisir de ses fans. Les compliments fusent : "Tellement belle", "Magnifique Clara", "Waooo, superbe".