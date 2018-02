Clara Morgane : Sexy en nuisette, elle enflamme la Toile

Clara Morgane compte près de 400 000 followers sur Instagram et prend plaisir à les séduire ! Elle s'y est de nouveau employée cette semaine en partageant sur l'application un selfie en nuisette. L'image a déclenché une avalanche de likes et de commentaires admiratifs...

La photo en noir et blanc est apparue sur Instagram ce jeudi 22 février, à la mi-journée. Clara Morgane en est l'auteur et y pose assise sur le lit d'une chambre d'hôtel parisien, près d'une boîte Lovebox entourée de pétales de roses formant un coeur.

@claramofficiel écrit en légende : "About last night... Merci à toute l'équipe de l'@hotelfelicien pour leur accueil...". L'Hôtel Félicien, quatre étoiles au design réalisé par le Français Olivier Lapidus, a republié le cliché et ajouté : "Un vrai plaisir d'avoir accueilli Clara Morgane".