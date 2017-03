Claude Brasseur presque accusé "d'inceste" après son film avec Sophie Marceau

Claude Brasseur a reçu les insignes d'officier de la Légion d'Honneur des mains du président de la République François Hollande lors de la cérémonie organisée dans le salon des Ambassadeurs au palais de l'Élysée à Paris, le 13 mars. Le grand acteur a partagé ce beau moment avec son fils, Alexandre, également comédien, accompagné de son épouse, Juliette, et il a été applaudi par Jean-Paul Belmondo.

Cet honneur survient alors que l'artiste de 80 ans vient de monter sur scène du théâtre de l'Atelier pour une lecture de L'Indigent philosophe de Marivaux (depuis le 1er mars). Le fils de Pierre Brasseur et Odette Joyeux s'est confié au micro d'Europe 1 sur sa vie au milieu des personnalité de l'époque : Louis Jouvet, Jean-Paul Sartre, Jean Anouilh, Jean Villard, Yves Montant ou Simone Signoret... Sur les ondes de cette radio, l'acteur revient aussi sur sa collaboration avec Sophie Marceau, d'abord dans La Boum où il joue son père, puis dans Descente aux enfers, quatre ans après, dans lequel il incarne alors son amant. Un choix qui lui a coûté cher : "Ça n'a pas surpris, ça a choqué. Quand Descente aux enfers est sorti, il y a eu une profusion de courriers adressés à Gaumont, à Sophie et à moi. C'est tout juste si on ne m'accusait pas d'inceste", se souvient-il.