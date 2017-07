Claude Chirac et Marc Lavoine, in love devant Julien Clerc et Benjamin Biolay

Comme chaque année, le Fnac Live prend ses quartiers sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Un cadre exceptionnel pour un festival de musique entièrement gratuit et plutôt bien fourni en artistes de qualité. Ce jeudi 6 juillet, la première des trois journées proposées donnait le ton. Au menu : Benjamin Biolay, Julien Clerc, Møme, Polo & Pan, Calypso Rose ou encore Fishbach.

Pendant que les Parisiens se massaient sur le parvis en ce début de soirée, Julien Clerc donnait un concert exceptionnel dans le cadre d'un sublime salon de l'Hôtel de Ville. L'iconique chanteur-séducteur français a revisité sa richissime discographie devant un parterre de stars venues l'admirer et l'applaudir. Au premier rang, Anne Hidalgo était au côté d'Alexandre Bompard, le patron de la Fnac, et de Claude Chirac – la fille de Bernadette et Jacques Chirac – elle-même au bras de son mari Frédéric Salat-Baroux. Marc Lavoine était également de la partie avec sa femme Sarah, tout comme Dominique Besnehard, venu avec Marie-France Brière. Alex Baupain, Mathias Vicherat et sa compagne Marie Drucker, Patrick Cohen, Caroline Roux, Christophe Barbier, Philippe Besson, Marc-Olivier Fogiel, Pascal Nègre ou encore Vincent Lindon étaient aussi présents au récital du chanteur-compositeur de 69 ans.

Un peu plus tard dans la soirée, après les concerts de chauffe opérés par la jeune garde française The Pirouettes et Fishbach, c'est Benjamin Biolay qui a pris position sur la scène du parvis. Charmeur comme à son habitude, l'ex de Chiara Mastroianni a distillé son verbe et ses mots de romantique écorché pour envoûter le public parisien. Une fois la nuit tombée, c'est à Møme qu'est revenue la charge de faire danser les festivaliers jusqu'au douze coups de minuit...