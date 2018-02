Claude François et sa "fille cachée" : Son fils aîné évoque un "buzz"

Plutôt discret dans les médias, Claude François Junior (49 ans) a accepté de répondre aux questions du Parisien, jeudi 15 février 2018, pour raconter comment s'est passée la succession de son père Claude François lorsqu'il est décédé à l'âge de 39 ans en 1978. Alors que la famille de Johnny Hallyday se dispute son héritage, le fils aîné de Cloclo s'est dit "surpris comme tout le monde" de ce litige familial, affirmant qu'il avait été "touché par la lettre de Laura [Smet] qui a été écrite avec son coeur". "C'est une histoire privée, un testament signé par l'intéressé. Je ne les connais pas", a-t-il ajouté.

Outre l'héritage de son père, qu'il gère depuis plusieurs années avec son frère cadet Marc François (48 ans), Claude François Junior a été brièvement questionné au sujet de Julie Bocquet, la "fille cachée" de l'interprète de Cette année-là qui s'est manifestée dans la presse début février pour révéler publiquement son identité. Sans trop prendre position sur l'histoire de sa supposée demi-soeur, et toujours en rebondissant sur l'actualité de la succession de Johnny Hallyday, Claude François Junior a assuré qu'aucune autre personne s'était manifestée dans la famille de Cloclo pour réclamer une part d'héritage. "Le cas de ces derniers jours n'est pas un scoop. Un réalisateur a trouvé opportun d'aller rechercher cette femme [Julie Bocquet] et de l'intégrer dans un documentaire [Claude François, le dernier pharaon, diffusé le 10 février sur Paris Première, NDLR] pour faire un peu de buzz. Je ne dirai rien de plus car je ne veux pas mettre d'huile sur le feu. Et je ne veux faire de mal à personne", a-t-il expliqué.

Pour autant, le clan François a déjà fait face à "plusieurs revendications de paternité mais jamais de procédure devant la justice", poursuit Claude Junior. "Depuis quarante ans, des gens se manifestent ainsi. Mais une maman qui fait un enfant toute seule peut être en manque d'imagination et faire briller l'histoire. Parfois, ça dépasse l'entendement", a-t-il conclu.