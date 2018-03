Claude François Jr : "Le mot pédophile me rend hystérique..."

Dimanche 11 mars 2018, nous célébrions le 40e anniversaire de la mort accidentelle de Claude François. Le chanteur, qui en quinze ans à peine a mené une carrière unique et intense, est décédé à la suite d'une électrocution dans sa salle de bain, traumatisant des milliers de fans à travers de la France. Ils étaient d'ailleurs nombreux, dimanche, à se rendre sur la tombe du chanteur au cimetière de Dannemois dans l'Essonne où il possédait son mythique Moulin.

Les célébrations autour de la mort du chanteur ont été entachés par des anecdotes pas toujours roses, des souvenirs qui dressent le portrait d'un homme colérique un peu trop porté sur les très jeunes filles. Le témoignage de Julie Bocquet, sa fille cachée, dont la mère a accouché à 15 ans à peine a mis le feu aux poudres. Claude François lui-même ne se cachait d'aimer les filles jusqu'à 17 ou 18 ans. Et dans un récent documentaire, sa clodette Prisca racontait comment il l'avait prise en photo, nue, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Si la situation l'avait mise considérablement mal à l'aise, Claude François n'a pas eu d'autre geste déplacé que celui d'appuyer sur le déclencheur...

Le seuil de tolérance était différent

Hier dans Nice-Matin, le fils aîné du chanteur (également père de Marc, 48 ans), Claude François Jr (49 ans), est revenu sur le déballage autour de son père, de son mauvais caractère à son penchant pour les femmes. Le fils de la star ne mâche pas ses mots : "C'est un truc très français, ça, de porter quelqu'un au pinacle puis de lui couper la tête. Là, il y a une entreprise de démolition, remarque-t-il. Il y a ce mot qui me rend hystérique : 'pédophile' ! À l'époque, on est en pleine période d'émancipation sexuelle. Le seuil de tolérance était différent. Ce qui ne rend bien sûr pas tout tolérable..." Et d'ajouter à propos de sa demi-soeur : "Oui, nous aurons une discussion. Mais tout cela doit être mesuré, sinon je vais avoir dix 'fils ou filles caché(e)s' derrière la porte !"

Julie Bocquet avait elle aussi réfuté fermement l'idée que sa mère avait été abusée par un Claude François qui avait déjà 35 ans au moment de leur rencontre. "Il y aura toujours quelqu'un pour juger de cela, disait-elle récemment dans Paris Match. Je retiens qu'ils se sont follement aimés durant quelques mois. Et je sais qu'il était convaincu qu'elle avait 18 ans."