Claude François : Pour sa fille cachée, "il était responsable" de son adoption

Dans son premier et nouveau livre, Julie Bocquet raconte son histoire et celle du père qu'elle n'a jamais connu, Claude François. La fille cachée de la star et d'une certaine Fabienne révèle avoir longtemps eu une image négative de la star.

