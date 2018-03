Claude François : Sa fiancée, Kathalyn Jones, a échappé à son électrocution

C'était le 11 mars 1978 au 46 boulevard Exelmans, dans le 16e arrondissement de Paris. Claude François est en retard pour l'enregistrement de l'émission Les Rendez-vous du dimanche, présentée par son ami Michel Drucker. En prenant sa douche, il s'électrocute en voulant replacer l'applique au-dessus de la baignoire. C'était il y a quarante ans.

Cet après-midi-là, Claude François est mort. Mais sa fiancée Kathalyn Jones, rencontrée dans les couloirs de son agence de mannequin, aurait très bien pu y rester, elle aussi. La jeune femme était dans la salle de bain quand Claude se douchait. Alors qu'il s'électrocutait, elle s'est jetée sur lui pour le décrocher de l'applique. Comme le rappelle Ici Paris dans son numéro anniversaire, la jeune femme ne doit la vie qu'à sa paire de sabots en bois qui l'ont isolée du courant électrique.

Ironie de ce triste après-midi, cette applique devait être réparée le jour-même par un électricien, mais pour accéder à la salle de bain, celui-ci aurait dû traverser la chambre où le chanteur dormait encore. Son assistante l'a donc renvoyé, convenant d'un autre rendez-vous. Quel artiste serait devenu Claude François s'il avait survécu ? Par deux fois, les secours avaient réussi à la ranimer mais l'artiste est bien mort à 14h45.

Retour à L.A.

Kathalyn avait une vingtaine d'années à peine quand elle a vu son fiancé mourir sous ses yeux. Malgré son intervention et celle des secours, Claude François succombe à un oedème pulmonaire provoqué par cette électrocution. Longtemps, elle en restera traumatisée. Elle partage sa peine avec la mère du chanteur, Chouffa, et avec la soeur de ce dernier, la fidèle Josette François. Mais en 1984, Kathalyn décide de changer de vie et de rentrer à Los Angeles : "Elle devient décoratrice d'intérieur et épouse un riche homme d'affaires, écrivent nos confrères d'Ici Paris. Mère de Brandon, 25 ans, et William, 24 ans, elle revient parfois en France et ne manque jamais de rendre visite à Josette et ses enfants. À 61 ans, Kathalyn n'a jamais oublié celui qui restera son premier amour." En 2004, elle participe à Vivement dimanche, présenté par Michel Drucker, en compagnie des fils du chanteur, Claude François Jr et Marc.