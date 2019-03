Claude François : Sa fille Julie, émue, accueillie par les fans à Dannemois

Quarante-et-un ans après sa mort, les fans de Claude François ne l'ont pas oublié. Ainsi, une statue à son effigie a été rénovée et présentée au public, au cimetière de Dannemois, ville de l'Essonne où il possédait un moulin et où il a longtemps habité. Pour l'occasion, sa fille cachée Julie (41 ans) était présente.

Découverte par le grand public l'an dernier avec la parution de son livre Regarde dans le miroir, Julie Bocquet – la fille cachée de Claude François, d'origine belge et qui ne l'a jamais rencontré – semble aujourd'hui comme un poisson dans l'eau avec cet héritage médiatique. Seule représentante de la famille du regretté interprète de Comme d'habitude – ses fils Claude François Jr et Marc n'avaient pas fait le déplacement – pour l'inauguration de sa statut en bronze et de celle de sa mère Chouffa, au cimetière de Dannemois, elle a reçu un accueil chaleureux de la part des fans.

Auprès des 200 personnes présentes, majoritairement issues du fan-club belge de Cloclo présidé par Patricia Van Dyck, Julie Bocquet a pris la pose, sympathique et décontractée alors qu'elle ne venait que pour la deuxième fois de sa vie à Dannemois. "On est tous réunis par amour pour notre idole. On y est arrivé, c'était un projet compliqué qui a coûté près de 8000 euros, c'est un grand jour. En plus on est fiers de revenir ici avec Julie, le sang de Claude", a commenté à Patricia Van Dyck, selon Le Parisien. "J'ai eu les larmes aux yeux en la voyant, elle ressemble tellement à Claude", a ajouté un anonyme. Un accueil qui a ému Julie. "Ça fait du bien, j'ai l'impression de recevoir un peu l'amour de mon père à travers eux. Mais ça fait un peu mal de venir dans ce cimetière. Je n'ai pas connu mon père et je ne le vois que mort, en statue", a-t-elle confié.

Thomas Montet