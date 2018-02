Claude François, son amour interdit avec une mineure : Sa fille Julie répond !

Entre 1976 et 1977, Claude François, 35 ans passé, a entretenu une histoire d'amour avec une Belge encore mineure. De cet amour interdit est née Julie Bocquet, en mai 1977. Âgée aujourd'hui de 40 ans, elle raconte son histoire dans la presse belge et française, notamment ce jeudi 8 février 2018 en couverture de Paris Match. La différence d'âge entre ses parents biologiques est pour elle un non-sujet.

Fabienne, la mère de Julie, a dissimulé sa grossesse. Quand elle a finalement accouché de sa fille, son père l'a forcée à l'abandonner. Julie a donc été adoptée. Ses parents adoptifs comprennent aujourd'hui sa démarche et sa quête d'identité. Ce qui surprend le plus dans son récit, c'est évidemment la différence d'âge entre le chanteur et sa maîtresse qui avait 15 ans quand elle a eu son enfant. L'ancienne ministre et députée Cécile Duflot a tweeté son indignation, partagée par beaucoup : "Quand tu te rappelles les débats sur l'âge du consentement et que c'est écrit 'séduite' à 13 ans... par un homme de 35 ! Enceinte à 14, accouchement prématuré à 15 et forcée d'abandonner son bébé. Rien de romanesque."

Julie défend non seulement sa mère, mais aussi ce père qu'elle n'a jamais connu. Pour elle, il était fou de Fabienne et la croyait majeure : "Il y aura toujours quelqu'un pour juger de cela, dit-elle dans Paris Match. Je retiens qu'ils se sont follement aimés durant quelques mois. Et je sais qu'il était convaincu qu'elle avait 18 ans."

En 2012, un test ADN confirme que Julie est bien la fille de Claude François. Elle ne souhaite pas révéler comment celui-ci a été réalisé, seulement qu'il l'a été avec l'aide des proches de Claude François. Quant au récent communiqué de ses grands demi-frères, les "officiels" Marc (48 ans) et Claude François Junior (49 ans), qui disent comprendre sa démarche, Julie confie qu'elle en a été très touchée : "Ils ont raison. Cette histoire nous dépasse tous un peu et chaque sensibilité doit être respectée. J'aimerais beaucoup les rencontrer lorsqu'ils seront prêts."