Claude Lelouch endeuillé et bouleversé : "Il était l'homme de ma vie"

Claude Lelouch s'est souvent entouré des mêmes personnes pour faire ses films. Mais personne ne lui était plus proche, sur le plan professionnel, que Francis Lai, son compositeur attitré. Décédé à l'âge de 86 ans, le musicien à qui l'on doit notamment le thème culte du non moins culte Un homme et une femme, laisse le cinéaste endeuillé et meurtri.

"Francis Lai était l'homme de ma vie ! Un ange, déguisé en accordéoniste. Nous avons fait 35 films ensemble et nous avons vécu une grande histoire d'amour qui a duré plus de 50 ans. Il a fait battre le coeur de tous mes films... Quand mes films décollaient, c'était grâce à lui", écrit-il sur Twitter, reprenant des propos qu'il avait tenus sur RTL. "Je ne garde que des bons souvenirs. Il était la première personne à qui je racontais mes films puisque j'ai toujours enregistré la musique de mes films avant", confiait-il à l'antenne ce jeudi 8 novembre 2018.

"On vient de faire notre dernier film ensemble, que je suis en train de monter et c'est peut-être notre plus beau film, je suis triste qu'il n'ait pas eu le temps de le voir", a-t-il rajouté.

L'hommage de Claude Lelouch suit celui de Nicole Croisille, dont Francis Lai était aussi proche. "Un pan de notre vie, Lelouch et moi, se referme", a confié, très émue, la chanteuse et comédienne. "Francis était un homme de coeur qui ne trichait pas. Ses compositions n'étaient jamais simplistes, mais toujours tendres et émouvantes comme le thème de Un Homme et une femme", a-t-elle témoigné auprès de l'AFP.

Parmi les autres hommages marquants, celui de Mireille Mathieu. "Je suis très triste et je pense très fort à sa femme et ses enfants. Ses envolées de violons et ses Chabadabada vont me manquer mais résonneront éternellement comme une Love Story internationale", a-t-elle déclaré auprès de l'AFP. Lai lui avait écrit une quarantaine de chansons et elle avait repris le thème Where Do I Begin interprété par Andy Williams et Shirley Bassey pour Love Story, devenu Une histoire d'amour.