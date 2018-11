Claude Lelouch, papa de 7 enfants : "Ils ont cassé mes histoires d'amour"

Vendredi 16 novembre à 22h55, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueille une nouvelle personnalité de premier plan. Après avoir reçu Michel Fugain, Macha Méril ou encore Jacques Weber, Amanda Lear et Lio, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL recueille cette fois les confidences d'un pilier du septième art : Claude Lelouch.

Comme la bande-annonce de l'émission Le Divan le laisse entrevoir, ce numéro mettra notamment sous les projecteurs la vie de famille du réalisateur, lui qui n'a jamais été célibataire depuis l'âge de 18 ans. "Ça s'appelle un fondu enchaîné !", a-t-il plaisanté à propos de ses amours. Et le réalisateur de 81 ans de poursuivre avec une certaine forme de poésie : "J'ai eu sept enfants avec cinq femmes différentes. Ce sont mes emmerdes préférées ! À chaque fois que les enfants sont arrivés, ça a cassé notre histoire d'amour... et en même temps il n'y a rien de plus magique. (...) De voir tous ces enfants-là devant moi, je ne vais pas pleurer parce que ce serait pas bien mais si vous pouviez prendre les battements de mon coeur, vous seriez étonné."

Lors de ce rendez-vous à ne pas manquer, Claude Lelouch évoquera également ses films, dont le cultissime Un homme et une femme (1966)... sans évidemment pouvoir révéler lequel est aujourd'hui son préféré. "Choisir un de mes films ?! C'est comme si on me demandait lequel de mes enfants je préfère !", a-t-il statué durant l'enregistrement.

Comme le veut la tradition, une proche de Claude Lelouch, sa compagne Valérie Perrin, a elle aussi pris la parole au cours de l'enregistrement de l'émission.

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel avec Claude Lelouch, c'est vendredi 16 novembre 2018 à 22h55 sur France 3 !