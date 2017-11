Claude Lelouch prêt à célébrer les nouvelles étoiles du cinéma à Saint-Tropez

Il n'y a pas que le Festival de Cannes au printemps dans le sud de la France pour les amoureux du cinéma désormais ! Nice Matin annonce en exclusivité le lancement d'une nouvelle manifestation dédiée au 7e Art. Du 10 au 14 avril, elle braquera les projecteurs sur "les acteurs et les actrices, français et étrangers, révélés dans leur premier grand rôle".

Dans la ville de Saint-Tropez qui regorge de stars dès les premiers rayons de soleil, se tiendra donc ce Festival international du film de Saint-Tropez baptisé "les nouvelles étoiles du cinéma", présidé par Eric Michel et dont le directeur artistique est Vincent Perrot. Le parrain de la première édition sera le réalisateur qui vient de fêter ses 80 ans : Claude Lelouch ! Celui à qui l'on doit Les Bronzés et Ridicule, Patrice Leconte, Christophe Barratier (Les Choristes), ainsi que les comédiens Pierre Arditi et Ary Abittan figurent aussi parmi les ambassadeurs et soutiens de ce festival.

L'invitée d'honneur de cette édition sera la réalisatrice et scénariste Danièle Thompson. En matière de révélation, elle s'y connaît puisqu'elle a écrit un rôle magnifique à celle qui est depuis la chouchou des Français : Sophie Marceau dans La Boum.