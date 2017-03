Claude Lelouch : Son amoureuse Valérie, Jean Dujardin... ils sont tous là pour lui

Claude Lelouch aime les acteurs et ils le lui rendent bien. Pour l'avant-première de son 46e film à Paris le 13 mars, Chacun sa vie, le cinéaste français a réuni un casting réjouissant peuplé de figures diverses du cinéma. Tous les comédiens étaient au rendez-vous de cette projection pour le plus grand bonheur du réalisateur, également accompagné de sa bien-aimée Valérie Perrin. Un bel événement suivi d'une after party à L'Arc.

Ainsi, on pouvait voir, côté hommes : Jean Dujardin, toujours bien barbu, Ramzy Bédia lui rasé, Jean-Marie Bigard, Raphaël Mezrahi, Stéphane De Groodt, Antoine Duléry, Michel Leeb, Francis Huster, Christophe Lambert, Zinedine Soualem, Gérard Darmon et Rufus. Côté femmes, les spectateurs ont applaudi Liane Foly, Déborah François, Isabelle de Hertogh, Elsa Zylberstein, Chantal Ladesou et sa belle-fille Pauline Lefèvre, Julie Ferrier, Lola Marois, Marianne Denicourt et Nadia Farès. Le compositeur et complice de toujours de Claude Lelouch, Francis Lai, et les producteurs Victor et Samuel Hadida étaient également de la partie. Il manquait à l'appel Johnny Hallyday, irrésistible dans le long métrage. Sa santé l'a empêché d'être présent, mais le coeur y était forcément !

Jean Dujardin a donc eu le plaisir de retravailler avec Claude Lelouch, après leur très belle collaboration avec Un + Une. Ses complices de The Artist, le couple formé par l'actrice Bérénice Bejo et le réalisateur Michel Hazanavicius n'a donc pas voulu manquer cette séance, tout comme Nicole Croisille (inoubliable voix de la chanson Un homme et une femme), Audrey Dana (Roman de gare), Dominique Besnehard, Charlotte Valandrey, Valérie Steffen, Laurent Gerra et la star italienne Monica Bellucci.

Claude Lelouch au micro

Quelques jours auparavant, Claude Lelouch avait assuré une rencontre spéciale pour Chacun sa vie, afin de répondre aux questions des spectateurs. Purepeople y était et nous avons sélectionné quelques-unes des phrases du metteur en scène qui font que nous l'aimons tant, lui et son cinéma.

"J avais envie de montrer que ce chaos de la vie est positif, tous les grands chaos de ma vie ont débouche sur de grands moments."

"Pour moi les acteurs sont des athlètes de haut niveau et moi, je suis leur coach."

"Peut-être qu'un jour je ferais une comédie musicale, ce n'est pas impossible, ça fait 50 ans que je la prépare."

"J'ai encore envie de tourner avec Dujardin, on est fait l'un pour l'autre."

"Ce que j'aime le plus au monde c'est la spontanéité, c'est notre inconscient qui parle."

"J'aime bien ne pas connaître la fin de mes films. C est parce qu'on ne connaît pas la date de notre mort que la vie est passionnante."

"L'idée du film m'est venue quand j'ai assisté à une plaidoirie d'Eric Dupond-Moretti et je me suis demandé qui était tous ces membres du jury, pourquoi jugent-ils quelqu'un."

"Mon père est mort dans mes bras car un médecin lui ont donné une mauvaise nouvelle, quand le docteur lui a dit que c'était grave, il a tué mon père."