Claude Lelouch : Tournage lancé pour l'épilogue de son plus beau film d'amour...

C'est l'épilogue de l'une des plus belles histoires d'amour au cinéma. Selon le journal Ouest-France, le réalisateur Claude Lelouch a débuté lundi 24 septembre 2018 à Beaumont-en-Auge (Calvados) le tournage de son prochain long métrage, Les plus belles années. Produit avec un petit budget par sa société Les Films 13, il mettra en vedette les acteurs Anouk Aimée (86 ans) et Jean-Louis Trintignant (87 ans, de retour au cinéma malgré son cancer) et sera la suite de son film culte Un homme et une femme.

Sortie en 1966, cette pépite racontant l'histoire de deux veufs inconsolables qui se rencontrent, se croisent et finissent par s'aimer d'un amour fulgurant et passionné, avait reçu à l'époque la Palme d'or au Festival de Cannes. Mais ce n'est pas tout puisque l'année suivante, l'oeuvre de Claude Lelouch lui avait également permis de décrocher, entre autres, l'Oscar du meilleur film étranger, l'Oscar du meilleur scénario original et le Golden Globe du meilleur réalisateur. En novembre 2016, le film avait été restauré pour ses 50 ans d'existence, permettant à Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant de savourer leurs retrouvailles lors d'une projection parisienne.

En 1986, Claude Lelouch avait déjà tourné la suite intitulée Un homme et une femme : Vingt ans après. Toujours selon Ouest-France, l'épilogue est actuellement tourné "dans un endroit unique, un hospice, sous la forme d'une longue séquence avec ses deux interprètes". Le tournage des Plus belles années, réalisé entre Paris et la Normandie, sera très rapide puisqu'il durera seulement trois semaines. Sortie prévue en 2019...