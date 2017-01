Claude Sarraute et ses amants : "Ma libido marchait à fond"

À 89 ans Claude Sarraute sort un nouvel ouvrage, Encore un instant (Flammarion éditions) dans lequel elle évoque, son âge, sa vie et sa mort. À cette occasion, l'ex-chroniqueuse de Laurent Ruquier a répondu avec humour aux questions du magazine Télé Poche et elle n'est pas la mamie que l'on croit !

"Je voudrais être une mamie Nova, toujours gentille, mais je ne peux pas, je suis une Tatie Danielle. J'ai de la méchanceté qui me sort. Je dis ce que je pense", lâche-t-elle. Fière de son franc-parler, la fille de Nathalie Sarraute. "J'ai toujours choisi des hommes riches qui me faisaient des cadeaux. Il ne me serait jamais venu à l'idée de payer un dîner. J'avais une libido qui marchait à fond et j'allais vers celui qui marchait à fond et j'allais vers celui qui me tentait le plus, c'était le plus riche mais aussi le plus patient. Il devait supporter mes caprices. J'ai tenu cette ligne jusqu'au bout", explique la femme de lettres et journaliste se définit elle-même comme une "vieille pute" et "assume".

Femme libre et moderne, Claude Sarraute ne cache pas non plus avoir entretenu des relations extra-conjugales. L'épouse de l'académicien français Jean-François Revel déclare : "Il faut mener sa vie à deux ou à trois : le mari, l'amant puis le troisième. Au bout d'un certain temps, tu t'emmerdes autant avec l'un qu'avec l'autre, donc un troisième arrive, et ça recommence." Voilà qui est dit !