Claudia Romani : Canon en bikini, après le Clasico Real-Barca

Cette saison encore, la Floride se dispute avec les Caraïbes et la Méditerranée le titre de destination estivale préférée des stars ! Claudia Romani s'est prononcée en faveur de l'État américain, où elle réside. L'ex-bombe de Secret Story 9 s'y prélasse en maillot de bain, et réveille en ses admirateurs l'envie de vacances...

Claudia Romani a été surprise sur la plage de West Palm Beach (près de Miami) dimanche 30 juillet 2017. Le mannequin italien y a profité d'un après-midi ensoleillé, vêtu d'un bikini bleu, et régalé les photographes présents de plusieurs mouvements de yoga. Claudia s'est également baignée, au soleil ainsi que dans l'océan.

La veille de cet instant solitaire à West Palm Beach, Claudia Romani et son petit ami, Christopher John, étaient au Hard Rock Stadium, à Miami Gardens. Le couple a assisté au Clásico opposant un Real Madrid, mené par son entraîneur Zinédine Zidane et sans Cristiano Ronaldo, au FC Barcelone de Lionel Messi et Neymar Jr. Le Barca s'est imposé sur le score de 3 à 2.

Malgré sa présence, Claudia Romani reste une supportrice fidèle. La jolie brune portera toujours les couleurs rossoneri du Milan A.C et de la Squadra Azzura, l'équipe nationale d'Italie.