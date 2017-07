Claudia Romani (Secret Story 9) : Câline en string, elle se lâche à Miami !

En 2015, Claudia Romani participait à la saison 9 de Secret Story. Avec son chéri Kevin et Mélanie Da Cruz, elle devait défendre le secret suivant : "Nous sommes les aventuriers de la Voix." Lors de sa participation à l'émission de télé-réalité, la jolie brune n'avait pas laissé les téléspectateurs de TF1 indifférents. En effet, toujours très sexy, la belle Italienne à l'accent envoûtant n'en finissait plus de faire grimper la température.

Depuis, Claudia et Kevin se sont séparés. De son côté, la bombe a retrouvé l'amour dans les bras d'un entrepreneur originaire de l'Ohio et dénommé Christopher Johns. Ces derniers jours, le couple s'est affiché ensemble à Miami, et plus précisément sur la plage de Sunny Isles Beach. Comme à son habitude, la jolie brune a dévoilé sa plastique de rêve. Elle portait alors le maillot de l'équipe de football du Milan AC, chaussettes assorties ainsi qu'un très sexy bikini blanc. Sur le sable, le couple s'est éclaté entre foot et poses lascives...

En février dernier déjà, la supportrice italienne et son compagnon Christopher Johns s'étaient affichés en amoureux sur un ponton en Floride. L'ex-candidate de Secret Story 9 portait à ce moment-là un bikini bleu dévoilant sa silhouette de rêve, et notamment son postérieur rebondi. Très complice, les deux amoureux profitaient alors du beau temps de Miami.