Claudia Romani (Secret Story 9) : Canon en bikini, la bombe italienne s'éclate

Miami est une des destinations de vacances préférées des stars ! Katie Holmes et sa fille Suri (11 ans), Karrueche Tran et Lourdes Leon (fille de Madonna, 20 ans) y ont récemment été photographiées. Claudia Romani rejoint cette prestigieuse liste et s'accorde du bon temps à la plage, habillée de charmants bikinis...

Contrairement aux touristes VIP cités au-dessus, Claudia Romani réside en Floride. La bombe italienne a donc la chance de fréquenter, quotidiennement ou presque, le quartier de Miami Beach et la très prisée Collins Avenue. Elle y a été vue le week-end dernier, participant à des séances photos.

Divine en maillots de bain des marques Lybethras et Heat Swimwear, l'ex-candidate de Secret Story (saison 9) a enchaîné les poses pour le plus grand bonheur du photographe de ses shootings. Claudia est aussi sexy bouée de sauvetage à la main façon Alerte à Malibu et ballon de football au pied, qu'assise ou allongée sur le sable.

Rentrée de République Dominicaine où elle s'est envolée en compagnie de son chéri, le chanceux Christopher Johns, Claudia Romani continue de régaler ses plus fervents admirateurs. Elle réveille également leur envie de départ en vacances et d'après-midis plage.

