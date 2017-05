Claudia Schiffer : Nue et irrésistible pour son anniversaire

La parution de Claudia Schiffer sera l'occasion pour la belle Allemande de fêter ses 30 ans de mannequinat. Une carrière entamée en 1987, année durant laquelle elle avait été signée au sein de l'agence parisienne Metropolitan Model Agency. Claudia Schiffer a ensuite formé avec Christy Turlington (48 ans), Eva Herzigová (44 ans) et Naomi Campbell (46 ans) l'armada des super top models.

Claudia Schiffer s'est progressivement retirée de l'actualité mode et de la vie médiatique. L'épouse de Matthew Vaughn et maman de trois enfants (Caspar, Clementine et Cosima, 14, 12 et 6 ans) est désormais créatrice d'une marque de vêtements en cachemire.