Claudia Schiffer : Radieuse et fan d'art au côté de Brooklyn Beckham

C'est aux Serpentine Galleries, situées dans les jardins de Kensington, que l'événement s'est déroulé. Mercredi 28 juin, la galerie britannique a célébré le début de l'été dans son nouveau Pavillon. Claudia Schiffer a découvert les lieux. Vêtue d'une robe Chanel (collection Métiers d'Art Paris-Rome) et accompagnée d'un homme charmant, la discrète icône mode de 46 ans a retrouvé la ferveur des mondanités.

Maintenant qu'il a 18 ans, Brooklyn Beckham n'a plus besoin de chaperon ! Le fils de David et Victoria Beckham s'est lui aussi rendu aux Serpentines Galleries pour la Summer Party de la galerie. Quelques jours après le lancement de son livre photo (intitulé What I See) à la maison Christie's, Brooklyn s'est parfaitement contenté du rôle de guest.

Claudia Schiffer et Brooklyn Beckham n'étaient évidemment pas les seules personnalités conviées par les Serpentine Galleries. Les mannequins Adwoa Aboah, Alice Dellal, Anaïs Gallagher, la jeune mariée Arizona Muse, Edie Campbell, Erin O'Connor et Mary Charteris, les actrices Ellie Bamber et Stacy Martin, la chanteuse Rita Ora et la créatrice de mode Charlotte Dellal figuraient également sur la liste des invités.

Côté messieurs, Guy Ritchie, Gary Kemp et leurs épouses respectives, ainsi que le photographe Mario Testino ont répondu présents.