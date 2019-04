Claudio Capéo papa pour la 2e fois : Il dévoile les visages de ses enfants

Claudio Capéo est papa pour la seconde fois ! Le chanteur de 34 ans a présenté son nouveau-né le vendredi 12 avril 2019, sur son compte Instagram. Accompagné de son autre fils, César (5 ans), on y voit le papa donner le biberon à son bébé, dont on ne connaît ni le prénom ni le sexe. Très discret sur sa vie privée, Claudio Capéo ne donne que peu d'informations sur sa vie de famille. Toutefois, en décembre dernier, il indiquait à Télé Star qu'il allait accueillir "bientôt un bébé Claudio", avec sa compagne de toujours, dont on ne connaît pas même le prénom. "Quand le bébé viendra, je vais faire une petite pause d'un mois ou deux pour être à la maison", avait-il déclaré.