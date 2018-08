Clayne Crawford (L'Arme fatale) viré : Chantage, mensonges.. Il brise le silence

Fin avril 2018, Clayne Crawford se faisait remercier de L'Arme fatale, la série diffusée sur TF1 où il interprétait Martin Riggs. Viré à cause de son comportement ingérable et remplacé par Seann William Scott, l'acteur de 40 ans n'avait pas encore donné sa version des faits. C'est ce que l'ex-partenaire de Damon Wayans a fait le 28 août dernier lors d'une interview.

Clayne Crawford a dû faire face à l'annonce choc de son éviction de la série américaine. C'est lors d'un podcast avec Drinkin'Bros que l'acteur s'est exprimé pour la première fois. "C'est un peu différent lorsque vous remplacez Becky ou la mère du Prince de Bel Air. Là, c'est un peu comme si vous remplaciez carrément le Prince de Bel Air ! Vous imaginez qu'on puisse faire ça ? Du coup, je ne pensais pas que ce soit possible, en fait", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Je ne pensais juste pas qu'ils se débarrasseraient de moi. Ou au moins, j'imaginais qu'ils me préviendraient un peu. Qu'autour d'un verre, ils auraient le courage de me dire : 'Tu ne reviendras pas. On a le sentiment que c'est plus la série de Damon Wayans et que les gens ne t'aiment pas. Alors, retourne en Alabama et merci d'avoir participé.'"

Surpris de cette décision, Clayne Crawford a voulu connaître le motif de son éviction en s'expliquant avec Peter Roth, le directeur de Warner Bros. E en vain... "Je lui ai dit demandé pourquoi putain ! Pourquoi je m'excuserais publiquement parce que lui et moi, on s'est engueulé sur le plateau ?", a-t-il confié en faisant référence à son gros clash avec Damon Wayans.

En juin dernier, le magazine américain très réputé Variety dévoilait des enregistrements vocaux compromettants de Clayne Crawford où on l'entendait notamment dire : "Tu es la plus grosse pleureuse que j'ai rencontrée de toute ma vie." Conscient de la dureté de ses mots envers Damon Wayans, l'acteur a pourtant avoué que les enregistrements avaient été utilisés à des fins peu glorieuses : "Je savais qu'ils les sortiraient parce qu'ils me faisaient chanter avec depuis des mois et des mois et des mois. Durant toute la deuxième saison. Et j'ai encore les messages de personnes qui me disent : 'Évidemment, tu n'es pas le problème, mais tu dois prendre sur toi, parce que tu sais qu'ils vont utiliser ces cassettes contre toi !'" Il a également confié que la mise en scène des enregistrement était "un mensonge grossier".

Pour finir, Clayne Crawford assure qu'il s'est senti obligé de briser le silence pour que la production arrête de profiter de cette affaire pour faire la promotion de L'Arme fatale. "La seule raison pour laquelle je parle, c'est parce que depuis le mois d'août et chaque fois qu'ils parlent de la série, c'est mon image, mon nom, qu'ils utilisent pour promouvoir leur putain de série", a-t-il conclu. Voilà qui est dit !

De son côté, Damon Wayans, l'interprète de Roger Murtaugh, sera de retour dans la saison 3 de L'Arme fatale. Elle sera lancée le 25 septembre prochain sur la FOX et sera pour le moment composée de treize épisodes.