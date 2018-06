Clem : Après Victoria Abril, une autre star quitte la série...

Il y a du mouvement dans le casting de la série Clem (TF1) !

Après que Victoria Abril a annoncé sur Instagram qu'elle quittait la série à succès dans laquelle elle incarnait le rôle de Caroline Ferran depuis le tout début, voilà qu'un autre comédien de renom est sur le départ : Philippe Lellouche, alias Xavier Ferran, le compagnon de Caroline depuis la saison 5. De son côté, c'est sur le réseau social Twitter qu'il a décidé de faire son annonce ce 27 juin 2018 au petit matin. "Bonjour à tous. Puisque beaucoup d'entre vous me posent la question, alors voilà, tout comme ma chère et tendre Victoria Abril, j'arrête de tourner dans Clem. Je vous embrasse", a tweeté l'animateur de Top Gear France.

Pour rappel, la veille, Victoria Abril avait écrit : "C'est officiel, il n'y aura pas de nouvelle saison pour Caroline dans Clem. Malheureusement, mon personnage disparaît de la série... Quelle tristesse de quitter ma Caro, ma Clem, et cette bande d'adorables fous qu'est la famille Boissier ! Vous allez me manquer graaaave ! C'est la vie, il faut accepter le changement pour pouvoir aller de l'avant. Merci à toutes et à tous de m'avoir comprise et soutenue tout au long de ces huit inoubliables saisons... Vraiment, merci !"

Également interrogée après cette annonce inattendue, la productrice de Clem Rose Brandford-Griffith en avait dit plus à nos confrères de Télé Loisirs : "On s'est rendu compte qu'on avait fait vivre tellement de choses au personnage de Caroline dans la série qu'on n'arrivait plus à alimenter les histoires à la hauteur du talent de la comédienne. On na va pas demander à Victoria Abril de faire de la figuration. Les auteurs ont essayé de développer plein d'histoires qui ne donnaient pas autant de place à Caroline mais ils n'arrivaient pas à trouver."

Sans doute en saurons-nous aussi bientôt davantage sur le départ de Philippe Lelouche !