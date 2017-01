Clem : Lucie Lucas prête à quitter la série ? Elle met les choses au clair !

Bonne nouvelle pour les fans de Lucie Lucas.

Au cours d'une interview pour Télé Loisirs réalisée fin décembre, la belle actrice de 30 ans avait admis être victime d'un burn-out et songer à arrêter d'interpréter le personnage de Clémentine Boissier (qu'elle endosse depuis 2010) : "Je ne sais pas si j'irai au-delà de la prochaine saison. Cela serait horriblement difficile de dire au revoir à Clem, mais je vais vraiment avoir besoin de temps pour moi. Je ne veux pas parler de façon définitive, mais la saison 8 sera ­peut-être ma dernière." Des propos sur lesquels elle est revenue au cours d'un entretien pour la magazine Télé Star.

"Calmons-nous (...) ! C'est forcément fatigant, ça mange la vie de famille. Parfois, on craque, et tous les ans, même si je m'éclate, je me pose la même question..." La maman de Lilou (6 ans) et Moïra (4 ans) apparaîtra donc bel et bien dans la saison 8 et probablement plus encore.

"Lucie durant la promo de la série était très fatiguée. Quand elle a été interviewée après six mois de tournage, elle ne s'est pas vraiment projetée. (...) C'était sur le moment. (...) En fait, Lucie continue ! On est en train d'écrire la saison 8", a expliqué Rose Brandford-Griffith, la productrice de la série, sur Europe 1 ce lundi 2 janvier. Et de préciser que Lucie Lucas sera au rendez-vous de cette saison 8, mais aussi "d'autres saisons".

En revanche, Rayane Bensetti quittera bel et bien la série à la fin de la saison 7 comme l'a admis la productrice : "Il nous avait prévenus il y a un an qu'il désirait faire une dernière saison de Clem et quitter la série pour se consacrer plus particulièrement au cinéma."