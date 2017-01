Clem saison 8 : Agustin Galiana évoque le futur d'Adrian

Lundi 30 janvier 2017 s'achevait la saison 7 de Clem sur TF1. Un final durant lequel Adrian (Agustin Galiana) et Alyzée (Élodie Fontan) se sont mariés. Et les fans de la série pourront suivre la suite de leurs aventures dans la huitième saison.

Le célibataire de 38 ans a en effet confirmé à nos confrères de Purebreak qu'il serait de retour : "Je suis prévu au casting. Ils nous ont tous appelés, ils m'ont demandé si je voulais la faire et j'ai dit oui." En revanche, Agustin Galiana n'a pu en dire plus sur les événements qui attendent son personnage. Il a assuré ne pas encore avoir reçu de scénario, le tournage ne débutant qu'en mai prochain.

Toutefois, le beau brun a évoqué ce qu'il souhaiterait pour Adrian : "J'aimerais bien qu'il rencontre son père. Je pense qu'il y aura des rebondissements. Et j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose avec Alyzée, mais pas quelque chose de négatif (...). J'aimerais bien que ce soit un peu plus joyeux." Agustin Galiana aimerait également partager plus de scènes avec Lucie Lucas (Clémentine Boissier) et Léa Lopez (Salomé). Reste à savoir si les scénaristes l'entendront de cette oreille.

Pour rappel, cette prochaine saison de Clem se fera sans Rayane Bensetti (Dimitri). L'acteur a préféré se consacrer à d'autres projets comme il l'avait confié à Télé Star : "Après trois années et un vrai enjeu pour mon personnage cette année, je vais sûrement partir là-dessus. Il faut savoir se renouveler : j'ai envie que ceux qui me suivent découvrent d'autres personnages."