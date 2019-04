Clem, saison 9 : Nouveaux acteurs et saut dans le temps après un coma

Le 13 mai 2019 est une date à noter dans votre agenda si vous êtes fan de la série Clem. Ce jour-là, TF1 donnera la coup d'envoi de la saison 9. Une saison pleine de nouveautés et de rebondissements.

Clem (campée par Lucie Lucas) se réveillera après un coma de six ans et découvre un monde qui a changé. Pour commencer, ses enfants ont bien grandi et ne sont plus les mêmes. Son fils Valentin (15 ans) est devenu un adolescent qui a du grandir sans ses parents et sa fille Emma (9 ans), n'a aucun souvenir de sa maman. Et, en se réveillant, aucune trace de sa mère. Elle devra donc découvrir ce qu'il s'est passé et renouer un lien avec ses enfants, ainsi que ses amis proches.

Sans surprise, les acteurs qui incarnent les enfants de Clem changent. Ce sont désormais Elina Solomon et Thomas Chomel qui assureront ces rôles. A la suite du départ de Léa Lopez, la production a dû trouver une remplaçante pour jouer Salomé, la soeur de Clem. Et c'est vers Joséphine Berry qu'elle s'est tournée.

Léa Lopez n'est pas la seule actrice qui ne sera pas de retour dans la saison 9. Victoria Abril (Caroline), Philippe Lellouche (Xavier), Kevin Elarbi (Hicham), Sam Ourabah (Ben) seront aussi absents. Lucie Lucas n'a pas caché avoir failli quitter la série. Mais la nouvelle intrigue de son personnage lui a donné l'envie de continuer comme elle l'a confié sur les ondes de radio VL : "Je commençais à ne plus trouver cette énergie, cette envie. J'avais l'impression de ne pas réussir à me renouveler, confie-t-elle à Radio VL. Et quand ils ont trouvé cette idée pour relancer la série, je l'ai pris comme un défi et j'ai eu envie de le relever et je ne le regrette pas car ça me permet de jouer quelque chose que je n'avais pas joué avant. Clem n'est plus victime de rien, il n'y a plus personne pour la sauver et elle ne peut plus se retrouver dans la situation de s'apitoyer sur son sort."