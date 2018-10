Clem : Un autre acteur absent de la saison 9 !

Après Léa Lopez, c'était au tour d'un autre comédien d'annoncer son départ de la série Clem. Sur Instagram, Sam Ourabah a en effet révélé à ses abonnés qu'il ne serait pas de retour dans la saison 9 de la série de TF1, qui sera diffusée au printemps 2019.

"Bon... Comme Léa Lopez, beaucoup m'ont demandé si je figurerai au casting de la 9e saison, et comme elle, la réponse est négative. Ça a été un réel plaisir de jouer Ben... J'ai rencontré des gens extraordinaires sur le plateau qui resteront des amis à vie (si je commence à citer, on ne s'en sort plus lol). Vous me retrouverez vite dans d'autres projets !", a-t-il légendé une photo de l'interprète de Salomé et lui. Un déchirement pour ses fans qui le suivent depuis la saison 7.