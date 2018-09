Clem : Un autre pilier de la série s'en va...

Il y a décidément beaucoup de mouvement dans le casting de la série Clem (TF1) !

Après que Victoria Abril a annoncé sur Instagram cet été qu'elle quittait la série à succès dans laquelle elle incarnait le rôle de Caroline Ferran, suivie par le comédien Philippe Lellouche alias Xavier Ferran, voilà qu'un autre acteur annonce son "départ" du show avant sa 9e saison : Kevin Elarbi.

Kevin Elarbi (29 ans) incarnait Hicham, l'acolyte de Clem (Lucie Lucas) et d'Alyzée (Élodie Fontan) depuis le début de la série. Sur Instagram, il a écrit en légende d'une photo de l'équipe : "Un petit post pour vous dire que contrairement à ce qui a été annoncé cet été (ici notamment), mon personnage ne sera pas présent dans la saison 9 de Clem non plus. (...) Hicham n'aurait pas eu d'enjeux artistiques et n'aurait été là que pour être là, ce qui ne va pas forcément avec ma vision du métier de comédien, même si retrouver toute cette famille quelques jours m'aurait comblé le coeur. Il n'est pas mort cela dit et risque de revenir dans les saisons prochaines, 'peut-être'. Un message pas très rassurant pour les fans de Clem...

Pour rappel, l'emblématique Victoria Abril avait écrit pour évoquer son départ : "C'est officiel, il n'y aura pas de nouvelle saison pour Caroline dans Clem. Malheureusement, mon personnage disparaît de la série... Quelle tristesse de quitter ma Caro, ma Clem, et cette bande d'adorables fous qu'est la famille Boissier ! Vous allez me manquer graaaave ! C'est la vie, il faut accepter le changement pour pouvoir aller de l'avant. Merci à toutes et à tous de m'avoir comprise et soutenue tout au long de ces huit inoubliables saisons... Vraiment, merci !""