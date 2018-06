Clem – Victoria Abril quitte la série de TF1 : "Il faut aller de l'avant..."

Triste nouvelle pour les fans de la série Clem (TF1). En effet, un personnage phare quitte le casting. Il s'agit de Victoria Abril, qui incarnait le personnage de Caroline au côté de la star Lucie Lucas. La comédienne de 58 ans annonce, après huit ans de bons et loyaux services, son départ sur Instagram et en profite pour se livrer à coeur ouvert.

"Maintenant c'est officiel : il n'y aura pas de nouvelle saison pour Caroline dans Clem. Malheureusement, mon personnage disparaît de la série..., lance Victoria Abril sur le réseau social. Quelle tristesse de quitter ma Caro, ma Clem, et cette bande d'adorables fous qu'est la famille Boissier ! Vous allez me manquer grave !" Et de poursuivre : "Mais allez mes coeurs, c'est la vie, il faut accepter le changement pour pouvoir aller de l'avant ! Merci à toutes et à tous de m'avoir comprise et soutenue, épisode par épisode, tout au long de ces huit inoubliables saisons... Vraiment, merci ! Merci TF1 !"