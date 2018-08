Clémence Castel (Koh-Lanta) bientôt à la télé : Son prochain projet dévoilé

Clémence Castel ne chôme pas ! Trois mois après sa grande victoire dans Koh-Lanta : Le Combat des héros sur TF1, l'ancienne aventurière n'a pas encore dit son dernier mot à la télévision. Et pour cause, elle s'apprête à devenir animatrice. La compagne de Mathieu Johann s'est confiée sur son prochain challenge en interview !

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Star que Clémence Castel en a dit plus sur son nouveau projet qui s'annonce existant. "Je me suis rapprochée, depuis peu, d'Adventure Line Productions qui s'occupe, entre autres, de Koh-Lanta. Avec ALP et la société de production Med & Co, on travaille sur un projet qui me tient à coeur et qui mêlera aventure, voyage, etc. Ce sera en tant que présentatrice", a-t-elle assuré.

Si elle ne donne pour l'instant aucun détail sur ce programme, Clémence Castel affirme que "certaines chaînes semblent emballées". Reste à savoir sur quelle chaîne la maman de Louis (8 ans) et de Marin (4 ans) fera ses débuts en tant qu'animatrice.

Retrouvez l'intégralité de cette interview dans le prochain numéro de Télé Star, en kiosques lundi 20 août 2018.