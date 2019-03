Clémence Castel (Koh-Lanta) : Ce qu'elle fait de ses 100 000 euros

Clémence Castel a gagné Koh-Lanta en 2005, avant de participer de nouveau au programme en 2008 pour Le Retour des héros et en 2018 pour Koh-Lanta : Le Combat des héros, édition qu'elle a une nouvelle fois remportée. Compétitrice dans l'âme, courageuse et pleine de ressources, la jeune femme de 34 ans a choisi de partager son expérience et livre de précieux conseils dans son ouvrage Aller jusqu'au bout. (Flammarion). À l'occasion de la promotion de son livre, elle nous a accordé une interview et nous a dévoilé, entre autres, ce qu'elle avait fait des 100 000 euros empochés l'année dernière.

C'est tout d'abord en partant en voyage avec ses deux fils Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014) et son mari Mathieu Johann qu'elle a dépensé une partie de ses gains. Un périple dont elle avait dévoilé les coulisses sur Instagram en août dernier. "Ce que j'ai fait de mes gains... on a fait un voyage en Nouvelle-Calédonie qui était extraordinaire. Et de partager ça avec les enfants, ça ma vraiment donné envie de reproduire l'expérience", nous a-t-elle expliqué.