Clémence Castel (Koh-Lanta) : Les dessous de sa rencontre avec Mathieu Johann

Clémence Castel est une femme amoureuse. En 2004, la candidate de Koh-Lanta All Stars (TF1) rencontrait Mathieu Johann, alors qu'il venait de participer à la quatrième édition de la Star Academy. Et le chanteur, qui s'est reconverti dans la politique, lui a proposé d'enregistrer un titre comme elle l'a confié à nos confrères de France Dimanche.

"Il nourrissait le projet d'enregistrer un album de duos de femmes venues de divers horizons. Et, comme il m'avait vu gagner Koh-Lanta [en 2005, NDLR], il a eu l'idée de me faire chanter un titre qui aurait parlé d'aventure d'évasion...", a confié la maman de Louis (né en décembre 2010), et Marin (en octobre 2014).

Le projet n'a finalement pas abouti, une nouvelle qui n'a pas bouleversé Clémence. La raison ? Elle admet être une piètre chanteuse : "On s'est donc rencontrés pour ça, mais comme je chante vraiment comme une casserole, le projet n'a pas abouti (rires). Ça nous a au moins permis de démarrer une belle histoire d'amour..."

L'intégralité de l'interview de Clémence Castel est à retrouver dans le magazine France dimanche du 18 mai 2018.