Clémence Castel (Koh-Lanta) : Manque d'hygiène, stratégies... ce qui l'a agacé

À l'occasion de la sortie de son livre Aller jusqu'au bout ! (Flammarion), Clémence Castel était de passage dans les bureaux de Purepeople.com pour une interview. Si la jolie brune a accepté d'évoquer sa maladie et de révéler ce qu'elle avait fait de ses gains, elle a aussi joué le jeu de l'interview VNR. Le principe est simple : on lui a proposé des mots clés et elle nous a dit ce qui l'agaçait un peu, beaucoup, à la folie !

La jeune femme qui s'est fait connaître en 2005 en gagnant la saison 5 du jeu télévisé et qui est revenue en 2008 dans le programme pour l'édition spéciale Koh-Lanta : Le Retour des héros et en 2018 Koh-Lanta : Le Combat des héros, garde un souvenir précis de son passage dans l'émission. Si manger quotidiennement des noix de coco et user de stratégies pour avancer dans le jeu ne semble pas la déranger, en revanche, le manque d'hygiène sur l'île et le fait de faire ses besoins dans la nature, ça l'énerve !

"On a envie d'être propre et présentable. Surtout que là-bas, il n'y a pas de miroir, donc on ne sait pas à quoi on ressemble ce n'est pas évident", confie-t-elle. Elle a également parlé de la notoriété, du fait d'être "la femme d'un mec de la Star Academy", Mathieu Johann, l'hypocrisie ou encore le fait d'être la seule à la maison - elle est maman de deux enfants, Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014).

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.