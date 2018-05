Clémence Castel (Koh-Lanta) : Son vibrant hommage à la maman de Mathieu Johann

Le 9 mai dernier, Mathieu Johann annonçait une triste nouvelle sur Instagram. Le décès de sa maman après dix ans de combat contre son cancer. "Mon amour de maman a déployé ses ailes hier soir, entourée d'amour, couverte de baisers et de tendresse. Maman, ma Mamouchka, ma Lili, ma Mamounette, cette leçon magistrale de courage, de force... je ne l'oublierai jamais. Merci pour tout ce que tu m'as transmis et que je m'efforcerai de transmettre à mon tour à Louis et à Marin, tes deux brins de bonheur qui t'aiment à la folie eux aussi. Maman... Cette douleur... Éternellement, je t'aime...", écrivait le candidat de la Star Academy 4 en légende de sa photo sur laquelle il tient la main de sa défunte mère.

Et, ce mercredi 16 mai 2018, Mathieu Johann a souhaité lui rendre un nouvel hommage bouleversant. "Adieu ma maman. J'ai été si fier d'être ton fils... Où que tu sois, je t'aime... Reproduction interdite. Photo : Christophe Lartige. Merci pour ce souvenir magnifique, cher Christophe", a-t-il commenté une photo sur laquelle il apparaît complice avec sa défunte maman. De son côté, son épouse Clémence Castel (Koh-Lanta All Stars) a également partagé un bel hommage à sa belle-mère : "La vie met sur notre chemin des épreuves difficiles à surmonter... Je garde en mémoire nos fous rires, les moments partagés avec les enfants, et tacherai de veiller sur les êtres qui étaient chers à votre coeur. Au revoir Lili."