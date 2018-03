Clémence (Koh-Lanta All Stars): Ce que sa participation a changé à son quotidien

Clémence Castel est une véritable guerrière. Après avoir participé à Koh-Lanta en 2005 (elle a gagné cette édition) et au Retour des héros en 2009, elle a accepté de s'envoler pour les Fidji afin de tenter de nouveau sa chance dans Koh-Lanta All Stars.

À cette occasion, son mari Mathieu Johann a dû s'organiser au mieux concernant leurs filsLouis, né en décembre 2010, et Marin, né en octobre 2014. Une expérience qui a changé le quotidien de la famille lors du retour de Clémence. "Ça a fait grandir tout le monde. Mathieu a découvert la gestion du quotidien à la maison. Même si c'est un papa présent, il bosse beaucoup puisqu'il est conseiller départemental de la Manche où on vit et il est directeur de collections dans la maison d'éditions HarperCollins. Il a reconnu que ce n'était pas évident", a confié en riant la belle brune à nos confrères de Télé Star.

Après quoi, elle est revenue sur sa belle rencontre avec l'homme qui partage sa vie depuis onze ans : "On s'est rencontrés grâce à Koh-Lanta. À l'issue de ma victoire, on m'a proposé de faire de la télé. À cette époque, Mathieu préparait un album, des duos avec des femmes. Il a demandé mon numéro au service presse de TF1 qui a eu la bonne idée de le lui donner. Sans Koh-Lanta, je n'aurais jamais rencontré Mathieu."

Un conte de fées.

L'intégralité de l'interview de Clémence Castel est à retrouver dans le magazine Télé Stars, en kiosques lundi 26 mars 2018.