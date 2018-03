Clémence (Koh-Lanta All Stars) malade : Pourquoi elle n'aura plus d'enfant

Clémence Castel est une femme heureuse. Depuis près de dix ans, elle est mariée à Mathieu Johann, révélée dans la Star Academy, en 2004. De leur union sont nés deux petits garçons : Louis, en décembre 2010, et Marin, en octobre 2014. Et la candidate de Koh-Lanta All Stars ne compte pas avoir un autre enfant, pour une raison qui ne prête pas à rire.

Après nous avoir confié que Mathieu et elle ont "trouvé un équilibre à quatre", Clémence a admis avoir "un petit souci de santé" : "J'ai eu une tumeur hormono-dépendante. J'ai eu deux grossesses très rapprochées et ça a fait qu'une tumeur a poussé. Elle était grosse comme une balle de tennis et ça a vraiment grossi à la fin de ma deuxième grossesse, ce qui a empêché le passage de la tête du bébé. Donc j'ai eu une césarienne et comme c'est lié aux hormones, on m'a conseillé de ne pas faire un autre enfant."

La situation est aujourd'hui stabilisée. Désormais, sa tumeur est située au niveau du bassin nous a-t-elle expliqué. Et fort heureusement, "ce n'est pas cancéreux". Elle ne compte malgré tout pas mettre sa vie en danger, ni celle d'un potentiel futur bébé. "Mais de toute façon, on en voulait deux. Mathieu rêvait d'avoir une fille, c'est raté", a-telle conclu.

