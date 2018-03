Clémence (Koh-Lanta) atteinte d'une tumeur : Ce qu'elle a refusé de faire

Clémence Castel a eu la peur de sa vie fin 2014. Alors qu'elle était accouchait de son deuxième enfant Marin (né en octobre 2014), la candidate de Koh-Lanta All Stars (TF1) a découvert qu'elle avait une tumeur comme elle l'avait confié à Purepeople. Un sujet qu'elle a également évoqué avec nos confrères de Gala.

Alors qu'elle s'apprêtait à accoucher, les médecins ont découvert que celle qui est aussi maman d'un petit Louis (né en décembre 2010) avait une grosseur au niveau du bassin. Ils ont donc pris la décision de lui faire une césarienne en urgence et de lui faire passer des radios dans la foulée. Au départ, le corps médical pensait à un cancer des os, on a découvert grâce à une biopsie, dont les résultats n'ont été disponibles que deux mois et demi plus tard, qu'il s'agissait "d'une tumeur desmoïde, non cancéreuse mais hormonodépendante, donc liée aux hormones sécrétées durant [ses] deux grossesses".

"Nous étions soulagés, mais les médecins nous ont alertés : elle est mal connue et à surveiller de près. Il existe un traitement lourd, mais je n'ai pas souhaité m'y astreindre car je n'ai jamais ressenti de douleur. Je passe une IRM tous les six mois. La tumeur diminue, millimètre par millimètre", a confié la membre des Toa. Tout en précisant qu'aujourd'hui, elle vivait normalement, cela n'était donc pas un frein à sa participation au Combat des héros. Cela l'empêche en tout cas d'avoir un troisième enfant : "La seule conséquence, c'est que les médecins nous ont conseillé de ne pas avoir de troisième enfant, parce que la tumeur pourrait grossir à nouveau et créer des dysfonctionnements mécaniques dans mon organisme. Nous n'avons pas envie de prendre le risque, nous avons déjà eu notre lot d'émotions fortes."

Son mari Mathieu Johann est aussi passé par toutes les émotions. Après que la grosseur a été trouvée, l'ancien participant de la Star Academy a "fait ce qu'il faut absolument éviter : des recherches sur internet". "Ce que j'ai lu n'était pas réjouissant ! On a vécu les pires fêtes de fin d'année de notre vie. (...) Je ne pouvais pas m'ôter de la tête que c'était peut-être le dernier Noël de Clémence." Fort heureusement, il a vite été rassuré.

