Clémence (Koh-Lanta) : Comment elle a dépensé ses 100 000 euros

Dernière ligne droite pour les aventuriers de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) ! En effet, ce vendredi 25 mai 2018 se déroulera la grande finale de cette saison All Stars. Contrairement à Jérémy, Javier et Pascal, Clémence a déjà gagné par le passé. Mais qu'avait-elle fait de son chèque ?

En 2005, la jolie brune aux yeux clairs remportait le jeu et récoltait ainsi 100 000 euros, comme le veut la règle. Auprès de nos confrères de TV Mag, Clémence raconte comment elle a dépensé cet argent à l'époque. "J'ai acheté un appartement à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Ça m'a permis de démarrer du bon pied ma vie d'adulte, confie-t-elle. Je n'ai pas voulu faire n'importe quoi avec mes gains, donc j'ai investi dans la pierre."

Treize ans plus tard, "la situation n'est pas la même" pour Clémence. Si elle était amenée à remporter une nouvelle fois Koh-Lanta et par là même le chèque de 100 000 euros promis au gagnant, l'aventurière a d'autres projets. "Mon idéal de vie est de garder une activité professionnelle mais aussi de montrer à mes enfants les différentes cultures qui peuvent exister. Donc mon but serait de pouvoir voyager et de profiter du bon temps avec mon compagnon", déclare-t-elle.

Rappelons qu'à côté de son activité de coach parental, Clémence tient avec son amoureux Mathieu Johann, révélé dans la Star Academy 4 (TF1), un café-concert à Cherbourg. "On est très content d'avoir monté cette affaire il y a huit ans maintenant", lance-t-elle.

Clémence remportera-t-elle une nouvelle fois Koh-Lanta ? Réponse dès 21h sur TF1 !